شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات بمؤتمر مكة الـ 16 لطب الأسنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

خرج مؤتمر ومعرض مكة الدولي الـ16 لطب الأسنان الذي أسدل الستار على فعالياته أمس الأول، بـ5 توصيات، أولها أهمية ممارسة طب الأسنان المبني على البراهين، وتطبيق معايير سلامة المريض في جميع مراكز وعيادات الأسنان التخصصية، وتشجيع البحث العلمي في كافة تخصصات طب الأسنان، وضرورة إيجاد الحلول العاجلة لتمكين الخريجين من إيجاد فرص عمل في القطاعين الخاص والعام، وأهمية عقد دورات تخصصية للخريجين لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.

وقدم المؤتمر خلال أيامه الثلاثة 12 ورشة عمل في مختلف التخصصات، وشهد منافسة ما يقارب 150 باحثا في مجال طب الأسنان على جوائز المؤتمر.

واختتم مؤتمر ومعرض مكة الدولي الـ16 لطب الأسنان، مسابقة جائزة مكة لأفضل ملصق علمي لأطباء وطبيبات الأسنان، ومسابقة أفضل متحدث يافع، الذي نظمته الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان. وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، أن الفعالية شارك فيها مجموعة من المتخصصين في مجال طب الأسنان من المملكة والدول العربية والإسلامية وأمريكا وبريطانيا، مبينا أن المؤتمر شهد خلال نسخته السابقة تطورات نوعية في شتى المجالات أكسبته مكانة علمية.

وبين أن مسابقة أفضل متحدث يافع التي بدأت نسختها الأولى في المؤتمر الماضي هدفت إلى تشجيع أطباء الامتياز والمراحل الأخيرة من طلبة طب الأسنان على مهارات التقديم، لافتا إلى أن المؤتمر استحداث هذا العام مسابقة بمسمى جائزة الدكتور عبدالله الشمري لأفضل ملصق علمي لأطباء الأسنان حديثي التخرج.