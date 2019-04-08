شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مخالفة على منافذ بيع التبغ وإتلاف 74 كغم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

بلغ عدد الجولات التي نفذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة بجدة 39 جولة، أسفرت عن فرض 19 غرامة على بعض منافذ البيع، وتحرير 20 تعهدا بإزالة المخالفات خلال الـ24 ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ. كما تم إغلاق محل واحد، ومصادرة وإتلاف 74 كيلوغراما، وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وشملت عبوات أقل من 500 غرام، ومعسلات مجهولة المصدر، وجهاز ونكهة معسل إلكتروني.

وتأتي هذه الجولات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم (56/‏م)، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وكانت الحملات انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مستأنِفة جولاتها على منافذ البيع بالأحياء، في إطار الجولات الرقابية والتفتيشية للبرنامج.