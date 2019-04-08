شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مخالفة في اليوم الأول لحظر التدخين بـ«أم القرى» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)ضبطت جامعة أم القرى، 21 مخالفا من الموظفين والطلاب في اليوم الأول من تنفيذ قرار حظر التدخين داخل الحرم الجامعي، وتحرير «غرامات مالية» بحقهم من خلال تسجيلها في «تطبيق إلكتروني» مرتبط مباشرة بوزارة الداخلية، وإحالتهم إلى لجنة تأديبية في الجامعة.
وأكد رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بالجامعة الدكتور مشعل السلمي، أن الجولات التفقدية تمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وجمعية «كفى».
وتهدف الجامعة إلى مكافحة آفة التدخين والحفاظ على صحة منسوبيها ومنسوباتها، كما أنها تستند في تطبيق قرار الحظر على المادة (7) الواردة في لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في المؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية. وتبلغ قيمة المخالفة بحسب النظام 200 ريال.
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