شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمن الدولة يرعى الحفل السنوي لكلية نايف للأمن الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقيم أمس (الأحد)، الحفل السنوي لكلية نايف للأمن الوطني في مقر الكلية بمجمع نايف الأمني بمدينة الرياض برعاية رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني.

ووصل بمعيته، مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وكان في استقبالهما نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومدير كلية نايف للأمن الوطني العميد فهد بن عثمان الصغير.

وفي بداية الحفل ألقى نائب مدير عام المباحث العامة كلمة رحب فيها بالرئيس ومساعده وصحبه، مثمناً رعايته للحفل.

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ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً للخطة التدريبية لكلية نايف للأمن الوطني للعام التدريبي 1440هـ، تضمن إيجازاً للدبلومات والبرامج والأنشطة التي تم إنجازها خلال هذا العام.

تلى ذلك كلمة لراعي الحفل قدم خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود للقطاعات الأمنية كافة ومايشمله من تدريب وتطوير، مقدماً تبريكاته للخريجين والمتدربين الملتحقين ببرامج الكلية، حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد والعمل بكل إخلاص لخدمة الوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق وأن يكونوا من قادة المستقبل لهذا البلد المعطاء. ثم قام بأخذ الصور التذكارية مع أبنائه الطلبة والخريجين بهذه المناسبة.

كما دشن معرض تدوين تاريخ قطاعات رئاسة أمن الدولة الهادف إلى التعريف بهذه القطاعات عبر محتوى متنوع وآلية عمل واسعة التقنيات وفق أسلوب العرض المتحفي، واستمع إلى شرح موجز عن تاريخ كل قطاع واطلع خلال هذا الشرح على عدد من الوثائق والمحفوظات والصور التاريخية.

حضر الحفل مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وأصحاب المعالي قادة قطاعات رئاسة أمن الدولة والوكلاء والمدراء وأعضاء الهيئة التدريبية بكلية نايف للأمن الوطني.