، دون ذكر الأسباب.. "ترامب" يعلن عبر تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخلي ،

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عبر تغريدة على تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، وتعيين كيفن ماكالن وزيرًا للأمن الداخلي بدلاً منها، حسب "العربية".
وتفصيلاً، ذكرت محطة (سي.بي.إس نيوز) في وقت سابق أمس الأحد نقلاً عن مسؤولَيْن، لم تذكر اسمَيْهما، أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن استقالتها للرئيس دونالد ترامب.
وقالت المحطة إنه لم يتضح ما إذا كانت استقالتها بمحض اختيارها.
يُذكر أن نيلسن (46 عامًا) تتولى هذا المنصب منذ ديسمبر 2017م. والوزارة مسؤولة عن تنفيذ بعض من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.
دون ذكر الأسباب.. "ترامب" يعلن عبر تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-08
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عبر تغريدة على تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، وتعيين كيفن ماكالن وزيرًا للأمن الداخلي بدلاً منها، حسب "العربية".
وتفصيلاً، ذكرت محطة (سي.بي.إس نيوز) في وقت سابق أمس الأحد نقلاً عن مسؤولَيْن، لم تذكر اسمَيْهما، أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن استقالتها للرئيس دونالد ترامب.
وقالت المحطة إنه لم يتضح ما إذا كانت استقالتها بمحض اختيارها.
يُذكر أن نيلسن (46 عامًا) تتولى هذا المنصب منذ ديسمبر 2017م. والوزارة مسؤولة عن تنفيذ بعض من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:38 AM
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:45 AM
قادت الوزارة المسؤولة عن تنفيذ خطة بناء جدار على الحدود مع المكسيك
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عبر تغريدة على تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، وتعيين كيفن ماكالن وزيرًا للأمن الداخلي بدلاً منها، حسب "العربية".
وتفصيلاً، ذكرت محطة (سي.بي.إس نيوز) في وقت سابق أمس الأحد نقلاً عن مسؤولَيْن، لم تذكر اسمَيْهما، أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن استقالتها للرئيس دونالد ترامب.
وقالت المحطة إنه لم يتضح ما إذا كانت استقالتها بمحض اختيارها.
يُذكر أن نيلسن (46 عامًا) تتولى هذا المنصب منذ ديسمبر 2017م. والوزارة مسؤولة عن تنفيذ بعض من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.
، دون ذكر الأسباب.. "ترامب" يعلن عبر تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخلي ،
المصدر : الخليج 365
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