، "السحيمي" يحذر الشباب من الدخول في هاشتاقات الكذب والتدليس ضد ولاة أمرنا وأمننا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كُن فطنًا من الشائعات التي تطلقها إيران وجماعة الإخوان المندسين في دول الجوار

حذر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي وكبير موجهي الدعاة بالمدينة المنورة من أصحاب المعرفات والحسابات الوهمية التي تنشر الكذب والتدليس عبر آلاف الهاشتاقات وملايين التغريدات في تويتر وموقع التواصل الاجتماعي تحمل التضليل بالمجتمع السعودي ويجب الوقوف مع ولاة الأمر وتجاهل ما يناقش ويدور فيها من شائعات حاقدة تريد النيل من تماسك النسيج السعودي مع حكومتنا الرشيدة التي قامت على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

وأشار الشيخ السحيمي إلى أن الهجمات المغرضة التي تتعرض لها المملكة من قبل آلاف الحسابات الوهمية المشبوهة تريد النيل من ولاة أمرنا وتدار من قِبل دولة الإرهاب والفتن ويجب على شبابنا أن يكن فطنًا وكشف أساليبهم القذرة التي تصدر من دعاة الفتن سواءً من جماعة الإخوان أو غيرهم من دولة الصفوية المندسين في دول الجوار.

وأضاف الشيخ السحيمي أن من مقاصد الإسلام العظمى الاجتماع والألفة، والتعاضد والتكاتف، وتجسيد اللحمة على أرض الواقع، ليكون ذلك كله قوة حسية، ومعنوية، يواجه بها المجتمع الآفات والمهددات، والمخاطر والأراجيف والشائعات، ولا يتم هذا المقصد الشرعي إلا بالاجتماع على الولاة، والوقوف خلفهم، فالجماعة والإمامة أصول شرعية تنتظم مصالح الناس في دينهم ودنياهم والله سبحانه أمرنا بالاجتماع والتوحد، فقال جل شأنه وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ.

وحث الشيخ السحيمي الشعب السعودي على الأسباب التي تؤدي إلى تآلف القلوب، بين الحاكم والمحكوم والعمل في صف واحد في نفي عنا الإحن والبغضاء، والعداوة والشحناء، وحرم كل وسيلة تؤدي إلى هذا السبيل الذي يسبب الضعف والوهن والخذلان، ومن أعظم ما يحقق القوة المعنوية والحسية المتمثلة في الاجتماع أن يكون باعث ذلك الإخلاص والصدق مع الله والنصح والوفاء، واليقين بوعد الله، والتعبد لله بهذه العبوديات العظيمة.

وتابع الشيخ السحيمي: وانطلاقًا من هذه القيم المهمة التي تجسد الصفاء والنقاء في نفوس أبناء المجتمع ونقرأ في هذا السبيل نصوصًا كثيرة، آمرة بالصدق مبينة آثاره، ناهية عن الكذب والغش والخداع، والنميمة والغيبة، والتجسس والتحسس وغيرها من الصفات المرذولة، فالله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

ويقول جل وعلا: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ، وثبت عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا» رواه البخاري ومسلم.

وأردف: وفي شأن علاقة الإنسان بمجتمعه ممثلاً في ولاة أمره ومن حوله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خلال ثلاث، عليها المعول في ربط أفراد المجتمع ببعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والطاعة لذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" ما أعظم هذا الحديث.

وقال الشيخ السحيمي: ما أحوجنا إلى تجسيد في علاقتنا وواقعنا مع أبناء وطننا ومجتمعنا، مع الراعي والحاكم والمسؤول والقاضي، والمحكوم والصغير والكبير، لأنه ذكر ثلاث مقومات للمواطنة الصالحة، من وفى بها وتعبد لله بمقتضاها طهر قلبه من الغل والحقد والبغضاء، وعاش وحيدًا ومات سعيدًا وفي ظل الوحدة والجماعة تتكامل معانٍ وأوصاف ومقاصد عظيمة ويحصل خير عظيم للأفراد والمجتمعات الألفة والمحبة ولذا يمتن الله بها على رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ".

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل سبب يؤدي إلى المحبة، بل أخبر أنها طريق دخول الجنة أعلى المطالب، ونهاية المقاصد فقال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا..." ووجود المحبة المتبادلة بين الراعي والرعية سبب للخيرية التي تحصل للمجتمع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم".

وتابع الشيخ الدكتور السحيمي بأن التمسك وفق القيم وأعظمها الصدق مع الله ومع عباد الله حصانة للمجتمع من آفة الكذب والأراجيف، والشائعات ذلكم الداء الوبيل، والانفلات الخطير الذي يمثل فوضى في المجتمع ومهددًا من أعظم مهدداته وهي تنطوي على الاستعجال، وعدم التثبت، والتحري والقول بلا علم.