، رئيس أمن الدولة يرعى الحفل السنوي لكلية نايف للأمن الوطني بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاهد عرضاً للخطة التدريبية وإيجازاً للدبلومات والبرامج للعام 1440هـ

أقيم مساء أمس الأحد، الحفل السنوي لكلية نايف للأمن الوطني في مقر الكلية بمجمع نايف الأمني بمدينة الرياض برعاية رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني.

وتفصيلاً، وصل برفقة "الهويريني" مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وكان في استقبالهما نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومدير كلية نايف للأمن الوطني العميد فهد بن عثمان الصغير.

وفي بداية الحفل ألقى نائب مدير عام المباحث العامة كلمة رحب فيها بالرئيس ومساعده وصحبه الكرام، مثمناً رعايته للحفل، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً للخطة التدريبية لكلية نايف للأمن الوطني للعام التدريبي 1440هـ، تضمن إيجازاً للدبلومات والبرامج والأنشطة التي تم إنجازها خلال هذا العام.

تلا ذلك كلمة لراعي الحفل قدم خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على دعمهما غير المحدود للقطاعات الأمنية كافة وما يشمله من تدريب وتطوير، مقدماً تبريكاته للخريجين والمتدربين الملتحقين ببرامج الكلية، حاثاً إياهم على الجد والاجتهاد والعمل بكل إخلاص لخدمة الوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق وأن يكونوا من قادة المستقبل لهذا البلد المعطاء، ثم قام بأخذ الصور التذكارية مع أبنائه الطلبة والخريجين بهذه المناسبة.

ودشن "الهويريني" معرض تدوين تاريخ قطاعات رئاسة أمن الدولة الهادف إلى التعريف بهذه القطاعات عبر محتوى متنوع وآلية عمل واسعة التقنيات وفق أسلوب العرض المتحفي، واستمع إلى شرح موجز عن تاريخ كل قطاع واطلع خلال هذا الشرح على عدد من الوثائق والمحفوظات والصور التاريخية.

وحضر الحفل مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وقادة قطاعات رئاسة أمن الدولة والوكلاء والمديرون وأعضاء الهيئة التدريبية بكلية نايف للأمن الوطني.