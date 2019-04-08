هيئة الأرصاد تنبِّه من حالة مطرية وأتربة على عدة مناطق.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد عدد من مناطق المملكة تقلبات جوية تتمثل في حالة مطرية ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الإثنين الموافق 8-4-2019م. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن يتسم يوم الإثنين بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البَرَد على كل من: حائل، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، وتبوك.

كما يتوقع أن تشمل الحالة المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتوقع أن يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وفي الخليج العربي، تكون المياه متوسطة الموج، والرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل مكة أعلى درجة حرارة عظمى (38) درجة، بينما سجلت أبها أقل درجة حرارة عظمى (24) درجة. الجدير بالذكر أن خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، توقع أن تشهد بعض مناطق المملكة اليوم الأحد، أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى تعمُّق الاضطراب الجوي على الأنحاء كافة.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر» توقع كراني الأحوال الجوية على أنحاء المملكة، قائلًا: بعون الله.. ازدياد تراكم السحب على الوسط والشرق؛ نتيجة تعمُق الاضطراب الجوي على الأجواء، بصحبة تشكيل سحابي على كل من: الشمال، والغرب، والمصايف، والمنطقة الجنوبية الغربية، وشرق المرتفعات، وجنوب وجنوب غرب الوسطى، تتخلله خلايا رعدية ممطرة، ونشاط للرياح المؤدية لتدهور الرؤية. وقد حذرت الأرصاد نهاية الأسبوع الماضي، من مرور البلاد بحالة عدم استقرار جويّ، مع فرصة لسقوط الأمطار، المصحوبة بالرياح والأتربة، بدأت أول أمس الجمعة، مشيرة إلى أن «النماذج العددية للطقس» تؤكد تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة، من المتوقع أن تتسبب في سقوط الأمطار، مصحوبة ببعض النشاط المثير للرياح والأتربة.