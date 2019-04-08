كشف هوية أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم على نقطة أمنية في أبو حدرية.. وهذا مصيره!

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن هوية أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في “أبو حدرية” شرقي المملكة. وبحسب ما نقل موقع “إندبندنت عربية” عن المصادر؛ فإن الإرهابي الذي تم الكشف عن هويته هو المطلوب “ماجد الفرج”، الذي أدرجته وزارة الداخلية سابقًا على القوائم الإرهابية.
وعن مصير المطلوب “ماجد الفرج”، أكدت المصادر، أنه قتل مع إرهابي آخر أثناء الهجوم. يشار إلى أن أربعة إرهابيين هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية ألقوا عليها “قنبلة يدوية”، بهدف الهروب خارج المملكة، إلا أن اثنين منهم قتلوا، وتم إلقاء القبض على الاثنين الآخرين.
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