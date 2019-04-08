بالفيديو: الصحفي خالد المطرفي يُفجِّر مفاجآت عن الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في “أبو حدرية”

أوضح الصحافي خالد المطرفي، تفاصيل تعرض نقطة أمنية لهجوم على طريق أبو حدرية بالمنطقة الشرقية. وقال المطرفي خلال مشاركته عبر برنامج داود الشريان: ”كل المعلومات التي تناولتها الوسائل الإعلامية غير دقيقة وغير صحيحة، أولا المطلوبين كانوا في محل متابعة من الأجهزة الأمنية وكانوا يخططون للهرب لما وراء البحر .”

وأضاف :” أطراف القضية هم 3 أشخاص والثالث هو أخ لأحدهم ودوره فقط نقل اثنين لخروجهم إلى ما وراء البحر كما ذكرت ، ولم يكن هناك دوافع للهجوم على النقطة الأمنية.” وتابع : الاثنين كانوا من قائمة التسعة الشهيرة ، لكن الجهات الأمنية في المملكة لديها خبرة دقيقة ولم يصاب أي رجل أمن بأذى ، وتم القبض على شخصين وقتل ثالث .