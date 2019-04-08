بدء استقبال طلبات تجديد وإصدار تصاريح إفطار صائم لشهر رمضان .. هنا الخطوات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوحدة شؤون سفر الصائمين، عن بدء استقبال طلبات تجديد وإصدار تصاريح إفطار صائم للراغبين بالمشاركة من الجهات والمؤسسات والأفراد في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن وحدة شؤون سفر الصائمين أطلقت خدمة إصدار التصاريح عبر الموقع الرسمي للرئاسة مبكرًا ليتسنى لها عمل الترتيبات اللازمة، داعيًا جميع من يريد المشاركة الإسراع في الدخول للموقع وتقديم الطلب وتوفير المستندات المطلوبة وإرفاقها وتحقيق الشروط اللازمة التي وضعتها الوحدة ليقوم العاملون بتدقيق المعلومات والتأكد من صحتها وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

وشدد على ضرورة التعاون بين العاملين في السفر مع المشرفين والمراقبين من موظفي الرئاسة وأيضًا التعاون مع الجهات الأمنية، حتى يتحقق الهدف المنشود من المشاركة في إفطار الصائمين بالمسجد الحرام. وأكد الجابري أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر لينعم قاصدو بيت الله من الزوار والعمار والحجاج بأفضل سبل الراحة وتوفير جميع احتياجاتهم. كما أوضح مدير وحدة شؤون سفر الصائمين، عبدالله بن رويبح السلمي، أن الوحدة تبذل قصارى جهدها في تنظيم وترتيب سفر الإفطار من إصدار التصاريح وإشعار المتقدمين لتلك التصاريح بموعد الاستلام ومتابعة السفر وأعمالها وخدماتها ميدانيًّا.