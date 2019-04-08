اندلعت النيران في جزء من مظلة خارجية أمام إحدى المدارس الابتدائية للبنات بحي الصفا في جدة؛ بسبب اشتعال الكراتين أمام المدرسة، مما استدعى إخلاء الطالبات للفناء الخارجي، وإبلاغ الدفاع المدني والسيطرة على الحريق دون إصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “تعليم جدة” حمود الصقيران أن حريقاً محدوداً نتيجة اشتعال النيران في مجموعة كراتين أمام مدخل المدرسة الابتدائية للبنات بحي الصفا، طال جزءاً من المظلة الخارجية صباح اليوم. وأشار إلى أن إدارة المدرسة قامت بإخلاء الطالبات للفناء، وإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الحريق، وتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات جراء الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر “كراتين” تتسبب في احتراق مظلة وإخلاء طالبات مدرسة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.