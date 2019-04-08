

عدن 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

لقي 10 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهم بينهم قيادي، في مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعًا للمليشيا، في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس أسفر عن مصرع 10 حوثيين ، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة (B M B )، بحسب ما نقله موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

من جهة ثانية أحبطت قوات الجيش عدة محاولة تسلل للمليشيا، باتجاه مناطق الزيلة وصولان في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

// انتهى //

00:09ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل عشرة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.