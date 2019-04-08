

عدن 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في جبهة نهم شرقي صنعاء، تقدمًا ميدانيًا في القتال الدائر ضد مليشيا الحوثي للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال مصدر عسكري إن الجيش فرض سيطرته اليوم على عدد من المناطق في عدة محاور بجبهة نهم ويواصل تقدمه الميداني باتجاه منطقة المدفون.

وتزامنت المعارك مع إسناد جوي من "تحالف دعم الشرعية في اليمن" التي ينفذها منذ عدة أيام حيث تكبدت مليشيا الحوثي جراءها قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية.

// انتهى //

23:08ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقدم جديد للجيش اليمني بشرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.