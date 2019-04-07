شكرا لقرائتكم خبر عن من الإثنين للخميس.. تحذير من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الطقس يتسم بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية، قد تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة.
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