شكرا لقرائتكم خبر عن من الإثنين للخميس.. تحذير من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد مناطق المملكة، منها الشرقية، تقلبات جوية، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، حتى الخميس المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الطقس يتسم بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية، قد تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة.