نورة آل سرور تحصد الميدالية الذهبية في معرض أرخميدس بموسكو

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حصلت المعلمة نورة آل سرور، عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم وإحدى منسوبات تعليم منطقة نجران، على الميدالية الذهبية في معرض أرخميدس ‎Archimedes 2019 بموسكو، بالإضافة إلى عدد من الجوائز شرق آسيوية وماسودينيا غرب أوروبا مقابل مشروعها الابتكاري “Aosb”.

والمعلمة نورة حائزة على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، أحدثها جائزة وزارة التعليم للتميز المركز الثاني على مستوى المملكة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة أوروبا للتصميم التعليمي الإبداعي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.