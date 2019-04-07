2019-04-08

غرامة 25 ألف ريال على منشأة بيع حلويات وظفت امرأة في بيئة عمل غير مناسبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مفتشي فرع الوزارة بالرياض ضبطوا مساء أمس الأحد عدة مخالفات للتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، خلال زيارة تفتيشية لمنشأة تعمل بنشاط بيع الحلويات.

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وأوضحت العمل أنه اتضح عدم التزام المنشأة باشتراطات الضوابط المكانية لعمل المرأة، حيث تم فرض غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال بحق المنشأة، ومنعها وأخذ تعهد عليها بعدم توظيف النساء في بيئة عمل غير مناسبة لعمل المرأة.

وأهابت وزارة العمل بجميع المنشآت بضرورة الالتزام بضوابط التنظيم، مؤكدة استمرارها في مراقبة التزام المنشآت بأحكامه، وعدم تهاونها في ضبط أي مخالفات.