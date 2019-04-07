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راصد جوي يرد على مزاعم حدث تاريخي يضرب الخليج العربي!
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، على شائعة منتشرة حول حدث تاريخي سيضرب الخليج العربي.
وقال الحربي: مثل هذه التغريدات نجد الرتويت عليها عاليًا، وهذا ما يجعل البعض يقبل على إطلاق مثل تلك الأوصاف.. وأيضًا أتمنى من الصحف المحلية، عدم المبالغة في وصف التقارير الإرصادية، فلان يحذر ومن هذا القبيل.
في سياق متصل، توقع الحربي هطول أمطار على أغلب المملكة عدا سواحلها الغربية والجنوبية من يوم غد الاثنين إلى السبت المقبل.
ولفت إلى أن النماذج الجوية متذبذبة في تقديرات هطول الأمطار، سائلًا الله أن يكون الواقع أفضل من المتوقع.
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