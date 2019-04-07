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ضبط 8 آلاف سفرة طعام مجهولة المصدر في نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية على المحال في نجران 8 آلاف سفرة طعام مجهولة المصدر.
كما أعلنت التجارة عن ضبط علب صابون منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وعليه تم استدعاء أصحاب المنشآت لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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