2019-04-07

ضبط 8 آلاف سفرة طعام مجهولة المصدر في نجران

متابعات الخليج 365 - نجران

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية على المحال في نجران 8 آلاف سفرة طعام مجهولة المصدر.

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كما أعلنت التجارة عن ضبط علب صابون منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وعليه تم استدعاء أصحاب المنشآت لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.