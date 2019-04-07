متضررو الصندوق العقاري .. سنوات الانتظار تؤلم والمكابرة تفضحها حسبة شيبان!

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناقش برنامج “داود الشريان” أزمة متضرري القرض العقاري، حيث حسبها على الهواء مباشرة بما وصفها “حِسبة شيبان” وقال: إن دخل الصندوق 9 مليار إلى 10 يعني يقدر أن يعطي كل سنة 15 ألف ريال لمواطن.

وقال الشريان متحدثًا عن الصندوق العقاري: “قال انفخ يا شريم قال ما من برطم لأن ما عندهم قروش!”.

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وخلال الحلقة أكد المتضرر حسين القحطاني أن “الصندوق ما زال يكابر، لكسب أكبر قدر مستطاع من الوقت لإيجاد الحلول، لكنه لن يجد الحلول”.

وتابع: “16عامًا من الانتظار.. بعدما أخذ بنا العمر والزمن ونحن ننتظر الفرصة وهذا القرض، نتفاجأ بتوجيهنا للبنوك، والبنوك تأخذ فوائد طائلة”.

من جهته قال المتضرر ناصر الطالع: “للآسف، القرض المدعوم يستثني شريحة كبيرة جدًّا من المجتمع.. المتقاعد، والأرملة، والأيتام”.

وأضاف الطالع: “تسكّن الأُسر على حساب الجودة، هذه مُشكلة في حد ذاتها.. يأتي المطور العقاري يبني البيت في 60 يومًا وينهد على أهله هذه قضية في حد ذاتها”.