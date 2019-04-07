مع قرب الصيف .. كيف تحصل على مكيف عبر حساب المواطن ؟

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة، حيث يمكن زيارة الموقع الرسمي للتأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال الرابط هنا أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد: 920024322.

في سياق متصل، لم يعد يفصلنا عن صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 للدفعة الـ17 سوى 48 ساعة تقريبًا، والمقرر إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء المقبل 10 إبريل.

ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية فيتم تقديم الصرف ليوم قبله أو تأخير الصرف ليوم بعده.

شروط الأهلية:

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

معايير حساب الدعم:

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).

تسجيل حساب متابعات الخليج 365:

يذكر أن التسجيل متاح حاليًّا عبر الموقع الرسمي للبرنامج للاستفادة من الدعم المستحق حسب المعايير والشروط الموضحة.

ويمكن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).