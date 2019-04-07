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إذا كنت تسأل أقول لك.. مواجهة ساخنة بين الأحيدب والجهني بسبب أخطاء الأطباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، تصاعد النقاش بين استشاري طب وجراحة العيون سعود الجهني، والكاتب محمد الأحيدب بشأن نسبة الأطباء المتسربين من دواماتهم الرسمية.
وأصر الأحيدب خلال الحوار على أنها ليست 80% فقط، بل أكثر بكثير، فيما شدد الجهني من جهته على أن إنجازات الطبيب السعودي لا تحصر في حلقة من برنامج؛ لأن الطبيب السعودي كنز وثروة سعودية وطنية حقّة.
ورأى الجهني أن الكاتب محمد الأحيدب قلم مضيء، لكن لا يعلم لماذا عندما يتوجه للكتابة عن الصحة والأطباء تغيب شمسه فجأة، موضحًا أن الصواب جانبه عندما عمّم ووصف أخطاء قلّة من الأطباء بـ”الكارثة”.
كما رد الجهني على تصريحات محمد الأحيدب بقوله: إذا كان 80% من الأطباء السعوديين يذهبون للمستشفيات أثناء الدوام الرسمي.. من يدير المستشفيات إذًا؟ وأزعم أن هذه النسبة لا تمتّ للواقع بِصِلة.
من جهته، رد الكاتب محمد الأحيدب على سعود الجهني: ما يحدث من الأطباء فعلًا كارثة، أدت إلى كثرة الأخطاء الطبية المخجلة، وتدني مستوى التعليم الطبي في المملكة؛ بسبب انشغال طبيب يتقاضى راتبًا من وزارة الصحة ويصر على العمل بالقطاع الخاص.
وزاد: نعم، 80% من الأطباء الحكوميين يتركون دوامهم لمستشفيات القطاع الخاص، وإذا كنت تسأل: من يدير المستشفيات الحكومية أقول لك: لا أحد يديرها، والمستشفيات فارغة!
وتابع الأحيدب: عندما أتستر كطبيب على زميل مخالف فأنا بلا ولاء للمهنة، الولاء للمهنة يقتضي معاقبة الأطباء المخطئين حتى لا يجلس محمد الأحيدب وينتقدهم!
أما سعود الجهني فرد بقوله: الأحيدب لا يستشهد بإحصائيات دقيق، بل مجرد أمثلة، ويحكم على الأطباء بـ140 طبيبًا من منطقة واحدة، فمن يصدق هذه الأرقام!
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