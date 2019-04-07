قصة مؤثرة.. دخل مكتب رفيق دربه المتوفى في إمارة الباحة فأصيب بنوبة قلبية

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

توفي الموظف في إمارة منطقة الباحة أحمد بن مساعد الغامدي، بعد أن علم بوفاة رفيق دربه وصديقه محمد بن حسين العمري، عندما شاهد مكتبه فلم يتحمل المنظر فأصيب بنوبة قلبية حادة ليلحق به.

“متابعات الخليج 365” تواصلت مع أقارب المتوفى محمد بن حسين العمري، وصديقه أحمد بن مساعد الغامدي، اللذان انتقلا إلى رحمة الله، حيث قال شقيق المتوفى محمد بن حسين العمري: إن عمل أخيه الوظيفي بدأ في الميناء الإسلامي بجدة ثم انتقل إلى إمارة منطقة الباحة ليعمل في الشؤون المالية، وقبل وفاته عمل في إدارة المستودعات، وهو متزوج ولم يرزق بذرية.

وأضاف: في يوم الوفاة دعانا لتناول طعام العشاء أنا وإخواني في منزل الوالدة الكائن في محافظة المخواة، وعند دخوله غرفته الخاصة أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ليتم استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى مستشفى المخواة العام.

وأكمل: كانت العلاقة بين أخي محمد وزميله أحمد علاقة قوية ويصعب وصفها لشدة قربهما من بعضهما البعض، خاصةً مع صداقتهما الطويلة والعشرة الطيبة الصادقة.. ولم يكن أحمد يعلم بوفاة أخي محمد إلا من الزملاء في المكتب، فكانت صدمة قوية لم يتحمل أحمد خبر وفاة شقيقي فوقع مغشيًّا عليه، وأصيب بنوبة قلبية، تم على إثرها نقله للمستشفى.

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من جهته، تحدث شقيق المتوفى أحمد مساعد الغامدي وقال: إن أخاه بدأ العمل في محافظة بلجرشي ثم انتقل إلى إمارة منطقة الباحة ليعمل في إدارة المستودعات طيلة خدمته حتى وفاته، وهو متزوج ولديه 5 أولاد 3 منهم تخرجوا من جامعة الباحة تخصصات مختلفة (برمجة حاسب آلي، إدارة نظم معلومات) واثنتان من البنات يدرسن في الجامعة.

وأكمل: يتمتع أحمد بالأخلاق الحسنة، وبالتواضع مع الصغير والكبير، ويخفي همومه أمام الجميع ببشاشته المعروفة رغم إعاقته التي لازمته من الصغر، إلا أن كل من يراه يشعر بقوته وبهمته العالية وبجده واجتهاده في عمله وحرصه على خدمة زملائه.

وأضاف: علاقة أخي أحمد بزميله قديمة وكانت تربطهم صداقة حتى خارج العمل، وفي نفس اليوم وبعد تناوله وجبة الإفطار مع زملائه، دخل المكتب وعندما لم يرَ زميله سقط على الأرض متأثرًا بوفاة رفيق دربه، ليضرب أروع الأمثلة التي سيكتبها التاريخ وتبقى عن قصة وفاء بين شخصين لم تكن بينهم أي مصالح سوى الحب والصدق والإخلاص.

وقدم أقارب المتوفين شكرهم الخالص للدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، وإلى مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، لتقديمهم واجب العزاء ومواساتهم في مصيبتهم.