دراما رمضان 2019 .. تفاصيل الموسم الـ8 من شباب البومب على خليجية

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستعد روتانا خليجية لتقديم موسم جديد من المسلسل الكوميدي السعودي “شباب البومب” خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعرض الموسم الثامن من العمل الذي استطاع خلال مواسمه السابقة أن يتصدر قائمة المشاهدات للبرامج الكوميدية سعوديًّا وخليجيًّا وعربيًّا.

وحصد هذا المسلسل الذي ينقل النبض الشبابي للمجتمع السعودي بشكل خاص والخليجي والعربي بشكل عام، عدة جوائز وأرقام قياسية، ونال أعلى مراتب المشاهدة عبر الـ”يوتيوب”، وذلك بعد أكثر من شهرين على عرضه حصريًّا على خليجية وقناة “جوي تي في” خلال رمضان الماضي، حيث حققت كل حلقة منه حوالي 3 ملايين مشاهدة في ٢٤ ساعة، مع تصدّرها الترند الأسبوعي في عدد من الدول الخليجية والعربية.

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وفي إطار التحضير للموسم الثامن، صرح بطل العمل ومنتجه الفنان فيصل العيسى، بأنه وصناع العمل يقدمون هذا الموسم تنوعًا ملموسًا في ناحية الموضوعات الهامة وأفكار الحلقات التي تناسب وتحاكي الأجواء الشبابية الجديدة هذا العام، مبينًا أن الحلقات ستتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والرياضة والفانتازي، كاشفًا عن عدد من مواضيع الحلقات، ومنها حلقة عن البوبجي، وأخرى عن تقنية الفار في كرة القدم باسم “ليالي الفار”، وحلقة عن البلوت وغيرها.

وأوضح العيسى أنه تم تصوير العمل في عدد كبير جدًّا من المواقع داخل المملكة، كما تم تصوير 4 حلقات خارج المملكة بمود وأجواء مختلفة؛ إحداها عن المصارعة وأخرى في قالب فانتازيا بأجواء مختلفة عن الحلقات الباقية، وثالثة في أجواء المسلسلات الأمريكية تم تصويرها بالكامل داخل قطار، والرابعة كانت عن “الهياط في السفر” بحسب تصريحه.

وأضاف العيسى: شباب البومب 8 من إخراج سمير عارف، ويشارك في البطولة بجانبي عبدالعزيزالفريحي ومحمد الدوسري ومهند الجميلي وسلمان المقيطيب، مع مشاركة من نجوم الدراما السعودية والعربية الذين نتشرف بوجودهم معنا ومنهم من يشارك معنا للمرة الأولى مثل على المدفع وسارا اليافعي وعلي إبراهيم وخالد الرفاعي ومطرب فواز وعبدالعزيز المبدل وعوض عبدالله وعبدالعزيز السكيرين، وأيضًا ضيوف الشرف ومنهم الفنان المصري الكبير حسن حسني ونجوم المملكة خالد سامي وماجد مطرب وريماس منصور ومحسن الشمري ودانة آل سالم وزارا البلوشي وبدر اللحيد، إضافة إلى عدد من نجوم السوشيال ميديا، ومنهم حموش وبيجر.