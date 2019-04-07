الان تتابع غرامة مالية وتعهد على منشأة بالرياض توظف النساء في بيئة عمل غير مناسبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
ضبط مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، مساء الأحد، عدة مخالفات للتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، خلال زيارة تفتيشية لمنشأة تعمل بنشاط بيع الحلويات، حيث اتضح عدم التزام المنشأة باشتراطات الضوابط المكانية لعمل المرأة
وقال بيان الوزارة عبر حسابه الرسمي على تويتر، “تم فرض غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال بحق المنشأة، ومنعها وأخذ تعهد عليها بعدم توظيف النساء في بيئة عمل غير مناسبة لعمل المرأة؛ وتهيب الوزارة بجميع المنشآت بضرورة الالتزام بضوابط التنظيم، مؤكدة استمرارها في مراقبة التزام المنشآت بأحكامه، وعدم تهاونها في ضبط أي مخالفات”.
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