شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بلجرشي: حادثة «السبت» غير مقبولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

فيما استنكر أهالي الباحة عموماً وزوّار مهرجان سوق السبت خصوصاً سوء تنظيم فعاليات سوق السبت التاريخي التي انطلقت (السبت) في مقر السوق القديمة بمحافظة بلجرشى، شدد محافظ بلجرشي غلاب أبوخشيم على حسابه في تويتر: «إن ‏ما حدث من تجاوز من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول، وستتم معالجة الأمر باختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط».

وأشار إلى أنه تم إبلاغ المتعهد من قبله شخصياً بالالتزام بالعادات والتقاليد والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر.

وكان عدد من منظمي الفعاليات مع بعض زوار المهرجان من مختلف الفئات العمرية توجهوا إلى المكان المخصص لفعاليات النساء أثناء أدائهن اللعب الشعبي القديم، وقيام البعض من المنظمين بالرقص معهن، الأمر الذي لاقى ردود أفعال غاضبة من الأهالي لعدم احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية لمنطقة الباحة.

وناشد أبناء الباحة محافظ بلجرشي بالإشراف شخصياً على فعاليات المهرجان التي تقام كل يوم سبت من كل أسبوع حتى لا يحدث أي تجاوزات، وإيقاف مثل هذه التجاوزات التي لا تليق بحضارة المنطقة وأهلها.