أسماء تاريخية لأحياء وحدائق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تسمية أحياء وحدائق عامة بمسميات تاريخية لها علاقة بتاريخ مكة المكرمة وإرثها الحضاري، بدلا من المسميات الحالية.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لـ «مكة»، أنه جرى الاتفاق مع لجنة التسمية على تسمية أحياء الشرائع بأسماء لها علاقة بتاريخ مكة وماضيها، منوها إلى أن الشرائع تضم 17 مخططا وسوف تطلق أسماء تاريخية عليها، من أجل الحفاظ على عبق مكة التاريخي وجذوره الممتدة عبر العصور.

وأضاف أن المسميات التاريخية لا تتوقف عند الأحياء المكية فقط بل تصل إلى الحدائق العامة حيث سيتم تسميتها بأسماء جديدة لها علاقة ببساتين مكة القديمة، لافتا إلى أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وافق سابقا على تسمية أحياء ولي العهد بأسماء أحياء مكة القديمة، مثل المسفلة والغزة وشعب عامر وجرول بإضافة كلمة جديدة عليها.