تقنيات حديثة للترجمة المباشرة بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وإدارة اللغات والترجمة جميع التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والميكروفونات التي تسهم ببث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي كل ساحات وأروقة البيت العتيق، وذلك عبر استديوهاتها داخل أروقة البيت العتيق وترجمة خطب صلاة الجمعة، والأعياد، لقاصديه من الزوار والمعتمرين، وذلك باللغات المختلفة، إضافة إلى بث تفسير وشرح معاني سورة الكهف بلغات عدة صباح كل جمعة.

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وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي، أن الرئاسة تبث لغات عالمية، وهي: الإنجليزية، والفارسية، والإندونيسية، والفرنسية، والأوردية، التي تتأكد منها لجان متخصصة لغوية وكوادر فنية وهندسية وإدارية متعددة تتبع آليات ومراقبة المضامين الدينية، وسلامة جميع مفردات اللغات المختلفة، كما تقوم بأرشفتها ونشرها في مطبوعات على موقع الرئاسة.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس، تهدف لتطوير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وزيادة عدد اللغات إلى 10 لغات، إنفاذا لتوجيه المقام السامي، وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، ومواءمة لرؤية المملكة 2030، لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر للحرمين الشريفين، منوها بأن الترددات اللاسلكية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته وأجهزة البث المباشر توزع عبر نقاط توزيع وموظفين تابعين لإدارة اللغات والترجمة المنتشرين في الميدان، كما يسهمون في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الالكتروني للرئاسة.

الترجمة للغات تبث من خلال الترددات: