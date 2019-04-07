موعد صرف الدفعة السابعة عشر من حساب المواطن | شروط الحصول على الدعم من حساب المواطن

موعد صرف الدفعة السابعة عشر من حساب المواطن ، بعد أقل من 48 ساعة سوف يتم صرف الدفعة الـ 17 من دعم حساب المواطن، المقرر صرفها من قبل المواطنين المستفيدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل. عادة يتم إيداع الدعم من قبل الدولة في حساب المواطن المستفيد يوم 10 من كل شهر إلا إذا صادف يوم 10 أجازة رسمية يتم تأجيل الصرف لأول يوم عمل بعده.

موعد صرف الدفعة السابعة عشر من حساب المواطن

لاستيفاء شروط الأهلية يجد توافر عدة شروط تحددها الدولة، أولهم أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثنى أولاد من هم غير السعوديين وحاملو بطاقات التنقل، ويجب أن يتكون المواطن مقيم إقامة دائمة داخل حدود المملكة وأن لا يقيم خارجها أكثر من 90 يومًا خلال العام الماض.

كما يشترك عدم وجود المواطن المستفيد في أحد دور الإيواء أو السجون الحكومية السعودية، ويتم بحث الجهات ذات العلاقة عن كافة بيانات الفرد لتأكيد توافق البيانات واحقية استفاده، كما تحدد شروط أهلية الفرد بناءً على إجمالي دخل الأسرة بالكامل وعدد أفرادها وأعمال التابعين.

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معايير حساب الدعم

يعد إجمالي دخل الأسرة شهريًا من أهم معايير احتساب استحقاق الفرد ويدخل عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ضمن تلم المعايير، كما يجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد إذا حدث أي تغيير في البيانات في خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير، ويمكنك الدخول على الموقع الالكتروني من هنا..

تسجيل حساب المواطن

تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للبرنامج للاستفادة من الدعم المستحق كامل إذا تم التأكد من وجود المعايير والشروط المطلوبة بشكل صحيح.

كما يمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم من هنا..