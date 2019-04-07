وظائف شركة زين السعودية للاتصالات 2019 | رابط التقديم إلى الوظائف

وظائف شركة زين السعودية يواصل العاملين في شركة زين السعودية للاتصالات استقبال طلبات المواطنين للتقديم على الوظائف المتاحة التي أعلنت الشركة عن توافرها، ومتاح التقديم على هذه الوظائف خلال هذه الأيام وحتى منتصف شهر أبريل الجاري، حسب ما أعلنته شركة زين عبر موقعها الالكتروني الرسمي، حيث أعلنت عن توافر عدد من الوظائف الإدارية على أن يكون المتقدمين للوظائف من الرجال فقط وحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

كما وضحت شركة زين للاتصالات أن أماكن العمل ستكون من خلال فرعى الشركة في الرياض و خميس مشيط.

وظائف شركة زين السعودية للاتصالات

وحددت شركة زين توافر بعد الوظائف المتاحة في هذه المجالات:

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أولًا في فرع الرياض

محلل أول تطوير أعمال.

أخصائي العلاقات والخدمات.

موظف مراقبة الائتمان.

وكيل التذاكر.

محلل أول الدعم اللوجستي.

محلل أول تحليلات البيانات.

وكيل الصادر- خدمات العملاء.

مدير أنشطة التجوال.

مساعد إداري الخدمة الخاصة.

أما عن فرع خميس مشيط فأعلنت الشركة عن توافر وظيفة واحدة داخل الفرع وهي مدير أول المنطقة الجنوبية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، (من هنا):

شركة زين السعودية للاتصالات

تعد شركة زين السعودية للاتصالات ثالث شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية، وقد حققت الشركة أول نجاح لها العام قبل الماضي في 2017 بعدما حققت صافي ربح يقدر بـ 45 مليون ريال سعودي، بعد خسارة دامت 9 سنوات على التوالي منذ تأسيسها في 2008.