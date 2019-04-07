رسالة من الاتصالات السعودية حول سعر التعرفة على أرقام 9200

فوجئ عملاء شركة الاتصالات السعودية برسالة جديدة وردت من الشركة عبر جوالاتهم حددت من خلالها سعر تعرفة الاتصالات على أرقام 9200. وقالت الاتصالات السعودية في رسالتها: “عميلنا العزيز, سيتم احتساب سعر التعرفة للاتصال على أرقام (9200) لتصبح 20 هللة للدقيقة الواحدة”. وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أن التعرفة الجديدة سيتم العمل بها ابتداءً من يوم 7 يونيو 2019.

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