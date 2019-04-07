السعودية اليوم/ نادي الطلبة السعودي بسيدني الأسترالية يطلق مناشطه للعام الحالي 2019م

الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أطلق نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني الأسترالية أمس روزنامة أنشطته لهذا العام ٢٠١٩، خلال إقامة اللقاء السنوي الأول بحضور الملحق الثقافي السعودي في دولة استراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي.

واستعرض النادي خلال احتفاله بإطلاق برامجه وأنشطته، ثقافة وحضارة وإرث المملكة في أوبريت، أعقبه تأدية فن العرضة.

وأكد الملحق الثقافي السعودي في كلمةٍ ألقاها بالحفل أهمية دور الأندية السعودية في استراليا، لاسيما وأنها تعمل دائماً على خدمة المبتعثين ومرافقيهم، وتقدم أنشطة مختلفة ومميزة، أثبتت تأثيرها الإيجابي على مهارات المبتعثين والمبتعثات، إذ شكلت هذه البرامج محفزاً لهم من خلال مشاركتهم في الفعاليات والبرامج التي تساعد على صقل مهاراتهم الثقافية والرياضية والاجتماعية، منوهاً بالعمل المؤسسي الذي تسير وفقه الأندية السعودية، ما ضمن لها الاستمرارية والاستدامة.

من جانبه أوضح رئيس النادي السعودي بسيدني الدكتور وائل الغامدي في كلمته أن النادي يدعم العمل التطوعي للمبتعثين، ويولي تنمية مهاراتهم أهمية كبيرة، ومثل ذلك لهوايات المبتعثين المختلفة، معرجاً على رؤية ورسالة النادي للدورة الحالية، والأهداف المنشودة التي بدت واضحة وتتمتع بالموضوعية المزمع إقامتها.

وأفصح الغامدي عَن عدة مبادرات أخرى للنادي وتشمل العديد من الأنشطة الرياضية كبطولة دوري الصالات، وبطولة كرة الطائرة، وبطولة البولينج والعديد من الأنشطة الاجتماعية كاحتفالات العيدين واليوم الوطني والعديد من الدورات وورش العمل التخصصية وفيما يتعلق بتنمية الذات، معلنا عن إقامة الملتقى العلمي الرابع والذي يهدف لمنح الفرصة للباحثين والباحثات لعرض أبحاثهم في التخصصات المختلفة لمختلف الحضور وللجنة مختصة في بيئة تنافسية تدعم البحث العلمي والإبداع المعرفي.

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واستأنف اللقاء بجلسة ودية مع الملحق الثقافي، الذي أجاب خلالها عن استفسارات المبتعثين والمبتعثات وتعرف على الصعوبات التي تواجههم.

واختتمت اللقاء مشرفة الملتقى السنوي ونائبة الرئيس بيان الشربي بتسليم جوائز الفائزين بالمسابقة الثقافية ومسابقة سيدني أجمل صورة، التي بدورها أعربت عن مدى فخرها واعتزازها بالنادي السعودي في سيدني كونه أهم منبر للعمل التطوعي في استراليا.

//انتهى//

19:09ت م

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