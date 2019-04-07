السعودية اليوم / "العمل" تضبط 300 مخالفة لاشتراطات التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

ضبطت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمناطق المملكة 300 مخالفة لاشتراطات التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة خلال الشهر الماضي.

وتركزت أبرز المخالفات في عدم توفير البيئة المناسبة، ومن ذلك عدم توفر موظفتين في الوردية الواحدة على الأقل في حال وجود عاملين رجال، بالإضافة إلى عدم توفر غرف استراحة ودورات مياه خاصة للنساء.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في مراقبة التزام المنشآت بأحكام النظام، وأن مخالفة تلك الأحكام يترتب عليها غرامات مالية تتجاوز 20 ألف ريال عن كل مخالفة.

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18:36ت م

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