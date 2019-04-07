النيابة العامة: إنجاز 3260 قضية في أسبوع

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

كشفت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، عن الجهود التي بذلتها في أسبوع، خلال الفترة من 24/7/1440 حتى 1/8/1440 هجريا، وجاءت كالتالي:

– بلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 3674 قضية.

– إنجاز 3260 قضية.

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– عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة وصل إلى 63942.

– عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة بلغ 1893 قضية.

– عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة وصل إلى 2612.