دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رسائل صحية لتوعية مرتادي الحرم المكي الشريف

دشّنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، نشر المحتوى التوعوي الصحيّ على شاشات الحرم المكي في الساحة المركزية المحيطة بالحرم، برعاية الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

حضر التدشين مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ووكيل الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري، ومساعد مدير عامّ الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد خروبي، ومدير مستشفى أجياد للطوارئ الدكتور تركي السليماني، ومدير التوعية الصحية بصحة مكة عبدالله المالكي ومشرف برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة محاسن شعيب.

وأثنى المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد خروبي على هذه الشراكة المجتمعية وأهمية نشر الرسائل الصحية ورفع جرعة الوعي الصحي لزوار المسجد الحرام من المعتمرين والحجاج، مقدمًا شكره نيابة عن مدير عامّ الشؤون الصحية لرئاسة الحرمين الشريفين على إتاحة الفرصة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من الاستفادة من الشاشات المحيطة بساحات الحرم المكي والمساهمة في نشر المحتوى التوعوي الصحي للمعتمرين وزوار الحرم المكي.

في السياق ذاته، أوضح منسق المشاركة المجتمعية بمستشفى أجياد الطوارئ الأخصائي أشرف عطية، أن هذا التعاون يأتي في إطار برنامج المشاركة المجتمعية إحدى مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية من خلال فتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع، وهذا ما تجسد بالشراكة مع رئاسة شؤون الحرمين، فالجميع هنا يحمل رسالة العناية بصحة وسلامة زوار المسجد الحرام من المعتمرين والحجاج.