هنا رابط التقديم علي وظائف القوات البحرية السعوديه/التخصصات المطلوبة والمدن المتاح التقديم لها

أعزائنا القراء من خلال متابعتنا الدقيقة، لكل جديد في عالم التوظيف داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير، عن مسابقة التوظيف الجديدة في القوات الملكية البحرية السعودية،نشرة القوات الملكية السعودية اليوم الأحد 2 /8 /1440 هجري الموافق 7 /4 /2019 ميلادي، تفاصيل ورابط التقديم علي 179 وظيفه شاغره للمواطنين من الذكور، عن طريق التعاقد علي برنامج المساندة الفنية.

ونرصد من خلال التقرير التخصصات المطلوبة،وموعد التقديم، والمدن المتاح التقديم بها، والرابط الخاص بالتسجيل علي الوظائف المعلنة من القوات البحرية السعودية.

التخصصات المطلوبة لوظائف القوات البحرية السعودية

قالت القوات البحرية أن التخصصات المطلوبة، في مجالات عديده هي (الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الخراطه، النجاره، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، السلامة ومكافحة الحريق)

تعرف علي المدن المتاح فيها التقدم لوظائف القوات البحرية السعودية

أشارة القوات البحرية السعودية أن المدن المتاح فيها التقدم للوظائف هي:-

Advertisements

الرياض

الدمام

جدة

جازان

الجبيل

المجالات المطلوب فيها وظائف القوات الملكية السعودي

وفقاً لما أعلنته القوات الملكية السعودية فإن الوظائف متوافرة في المجالات الأتية.

(التموين، الحاسب الألي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات)

موعد التقديم لوظائف البحرية السعودية وموعد إنتهاء التقديم لها

طالبت القوات البحرية السعودية، من الراغبين في التقدم علي هذه الوظائف، ومن ينطبق عليهم الشروط الواردة بالإعلان، الدخول علي صفحة توظيف القوات البحرية بموقع وزارة الدفاع علي الرابط التالي(هنا) ،وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/8/1440 هجري حتي يوم السبت الموافق 8/8/1440.

ونحن معكم دائماً بكل جديد ومميز نقدمه لمتابعينا الكرام، حرصاً منا علي متابعة الجديد أول بأول فتابعونا.