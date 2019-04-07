هل تذكرون المواطن حيزان الحربي صاحب أغرب قصة شهدتها المحاكم السعودية.. هذا ما حدث له منذ أيام

يرقد المُسن حيزان الحربي؛ على السرير الأبيض بعد تعرُّضه لحادث دهس؛ لتعود قصته مع المحكمة إلى الواجهة مجدداً، حيث إنه يعد صاحب أغرب قصة شهدتها المحاكم السعودية التي اختلف فيها مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المُسنة؛ حيث كان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها حتى تطوّر الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء.
وبعد جلسات طويلة حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ وذلك لتقدُّم سن “حيزان”؛ فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله، وانتشرت قصته في الأوساط السعودية عامة.
وتعرّض “حيزان”؛ قبل أيام، لحادث دهس في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح أدخله المستشفى، واليوم بدأت صحته تتحسّن وقد وجد الخبر تفاعلًا غير مسبوقٍ في “تويتر” وتذكّروا قصته العظيمة مع والدته، ودعوا الله أن يشفيه ويعافيه.
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