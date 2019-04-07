مقتل مسلحَين في إحباط هجوم على نقطة أمنية في السعودية

أفادت مصادر صحفية سعودية، مساء الأحد، بمقتل مسلحين اثنين، وإلقاء القبض على اثنين آخرين، بعد هجومهم على نقطة امنية في منطقة "أبو حدرية" شرقي المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "الاتحاد" عبر حسابها على "تويتر"، إن "مطلوبين هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية شرق السعودية"، متابعة "مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية".

وأضافت الصحيفة أن "3 من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف"، موضحة أن "المهاجمين الأربعة استهدفوا نقطة أبو حدرية بالقنابل".

ولفتت الصحيفة إلى أن "المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".