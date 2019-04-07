صالون المجوهرات.. بوابة عشاق التحف الثمينة إلى السوق السعودية

ترعى الأميرة لطيفة بنت سعد بن عبدالعزيز آل سعود، مساء غد الإثنين، فعاليات معرض صالون المجوهرات Jewellery Salon Expo 2019 التي تستضيفه محافظة جدة في نسخته العاشرة، وبمشاركة أكثر من 50 دارًا من داخل المملكة وخارجها، ويقام المعرض بفندق هيلتون جدة.

ويُعدّ المعرض -الذي تستمرّ فعالياته على مدى أربعة أيام- البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، وبهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة، لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة.

وتتضمن فعاليات المعرض آخر ما قدّمه خبراء هذه الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار، إذ يعرض المتحف أرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلًا عن عقد عديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية، حيث تدلّ حجم المشاركة في المعرض على التوسع الكبير في الاستثمار بهذا المجال، في ظل التحولات الاقتصادية حاليًا، واتجاه كثيرين إلى الذهب والمجوهرات كملاذ آمن للاستثمار.

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يذكر أن المعرض يقام بجدة من 8- 11 إبريل في نسخته العاشرة، بينما تستضيفه الرياض في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15- 18 من إبريل، بفندق الفيصلية، وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم، ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقامًا قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع.

وأكدت سيدة الأعمال هيا السنيدي رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض «صالون المجوهرات»، أن المعرض هو البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بمشاركة أكثر من 50 دارًا للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها.

وكشفت السنيدي بأنه تم تحديد مواعيد الزيارة للمعرض من الساعة 4 مساءً إلى 11 ليلًا طيلة أيام المعرض. وأشارت إلى أن المعرض -وللسنة العاشرة- يهدف لاستقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة، لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم.

ونوّهت السنيدي إلى أن المعرض يهدف إلى مراعاة الذوق الرفيع والفخامة، وهو متحف لأرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلًا عن عقد عديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية.