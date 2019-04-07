«محاكاة الشبكة الكهربائية».. 40 وحدة معالجة رقمية تجعله أحد أكبر المعامل عالميًا

يُمثل مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية نقلة نوعية في مجال تنفيذ الدراسات الخاصة بالشبكة الكهربائية في المملكة، والتخطيط، والتشغيل، والحماية.

ويمتلك المركز، الذي نجح في تقديم العديد من الدراسات الفنية المهمة، معملًا تقنيًّا متقدمًا يحتوي على 40 وحدة من المعالجات الرقمية، مما يجعله واحدًا من أكبر معامل محاكاة الشبكة الكهربائية في العالم، بالإضافة لأجهزة تحكم خاصة بالمعوضات الديناميكية التي تلعب دورًا رئيسًا خلال مرحلة التخطيط والتصميم لمشاريع المعوضات الديناميكية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية للشبكة الكهربائية بوادي الظهران للتقنية إلى إيجاد طرق تطويرية مبتكرة إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بموثوقية واستقرارية الشبكة الكهربائية؛ وكذلك تحليل شبكة النقل باستخدام برامج المحاكاة الرقمية لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة كالتخطيط والهندسة والتشغيل والصيانة، ودعم إدخال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وتحسين الشبكات الكهربائية.

كما يقدم المركز الدعم الفني المتخصص لدراسة أعطال الشبكة الكهربائية واستخدام نظم متطورة لاختبارات التحكم والحماية المختلفة؛ وتمكين الشبكة من خلال ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية.