السعودية اليوم / جامعة الطائف تنشئ وحدة جديدة للتواصل مع خريجيها



الطائف 02 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

أقرت جامعة الطائف إنشاء وحدة جديدة تعنى بشؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل، وتهدف إلى متابعة خريجيها واطلاعهم على مستجدات سوق العمل وربط الخريجين بأرباب العمل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، أن وحدة شؤون الخريجين تهتم ببناء قاعدة شاملة عن خريجي الجامعة، يمكن من خلالها التواصل معهم لتعزيز علاقة الخريجين بالجامعة، واطلاعهم على مستجدات سوق العمل.

وبين عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن هذه الوحدة تسعى إلى القيام بدراسات استطلاعية لمعرفة مدى رضا أصحاب العمل عن المستوى المهني والمهاري لخريجي الجامعة، وكذلك التعرف على مستوى رضا الخريج عن مستوى البرامج الأكاديمية وعن الجامعة بشكل عام وذلك إيماناً من جامعة الطائف بأهمية وضرورة إشراك طلبتها في تقويم برامجها.

وقال الدكتور السواط ستشرك جامعة الطائف من خلال هذه الوحدة خريجيها في الخطط التطويرية للجامعة إلى جانب استثمار خبراتهم المهنية لتعزيز الأداء المؤسسي والأكاديمي للجامعة.

ودعا عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف جميع خريجي الجامعة إلى الدخول على بوابة شؤون الخريجين من خلال موقع الجامعة الإلكتروني لتعديل بياناتهم، خاصة بما يتعلق بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، سواء من التحق منهم بعمل أو الذين مازالوا على قوائم الانتظار لتسهيل تواصل

الجامعة مع خريجيها.

من جهته ذكر رئيس وحدة شؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل أحمد غزاي العتيبي أنه سيتم من خلال هذه الوحدة إشراك الخريجين الراغبين في مناسبات الجامعة وأنشطتها المختلفة، وكذلك منح الطلبة الخريجين الذين خدموا الجامعة في مختلف المجالات بطاقات تمكنهم من الدخول للجامعة والاستفادة من مرافقها المختلفة.

// انتهى //.

18:07ت م

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