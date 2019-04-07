السعودية اليوم / مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تفتتح فرعاً لها بمحافظة المزاحمية



الرياض 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

افتتح مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي ومحافظ المزاحمية سلطان بن سعد السديري، اليوم، فرع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المزاحمية.

وأزاح اللواء الدكتور السبيعي ومحافظ المزاحمية الستار إيذاناً ببدء العمل في الإدارة .

بعد ذلك اطلع الحضور على عرض مرئي شامل عن المحافظة ودور مكافحة المخدرات فيها .

حضر الافتتاح مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة .

// انتهى//

18:06ت م

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