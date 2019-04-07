السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 02 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متفرقة على محافظة الطائف، شملت الهدا والشفا وأحياء قروى والخالدية ومسرة وطريق الملك فهد الدائري والقيم ومعشي والعقيق.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:54ت م

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