السعودية اليوم / مقتل جنديين باكستانيين بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان



إسلام أباد 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

لقي جنديان باكستانيان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح جراء هجوم شنه مسلحون على فرقة لقوات الأمن في منطقة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن فرقة لقوات الأمن كانت تقوم بعملية تمشيط في المناطق الجبلية بمنطقة جوادر، وتعرضت لإطلاق نار مكثف من قبل عناصر إرهابية كانت مختبئة هناك ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن ردت على مصدر الهجوم وقتلت أربعة من الإرهابيين وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن واصلت عملية التمشيط في المنطقة للبحث عن أي عناصر إرهابية أخرى.

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17:53ت م

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