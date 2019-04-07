السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تختتم أعمال الملتقى التربوي الأول



المدينة المنورة ٠٢ شعبان 1440 هـ الموافق ٠٨ إبريل 2019 م واس

أوصى الملتقى التربوي الأول والذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين، بتفعيل دور التربية الإسلامية القائمة على العقيدة الصحيحة لحماية أمن الوطن والإسهام في جوانب التنمية المتعددة وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020، مع رفع أداء الموارد البشرية والسعي نحو بناء قائد تربوي يمتلك المهارات والقدرات التي تجعله قادرًا على أداء دوره بفاعلية وكفاءة لتحقيق إستراتيجية التحول الوطني.

ودعا الملتقى بمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين التربويين والأكاديميين إلى تنمية مهارات القرن (21) لدى طلاب الجامعات

وشدد الملتقى الذي اختتم نهاية الأسبوع الماضي وأقيم بعنوان :(المتطلبات التربوية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020) على العناية بترسيخ القيم لدى طلاب التعليم العالي من خلال الأساليب التربوية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والسعي نحو ترسيخ قيم الوسطية لدى الطلاب من خلال المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تنوع أنماط التقويم بالجامعات من خلال استخدام أنماط الاختبار البديل ونشر ثقافة التقويم البديل عمليًا ونظريًا.

وأكد المشاركون في الملتقى الذي شهد أربع جلسات تضمنت أربع عشرة ورقة علمية، على رفع كفاءة المعلم من خلال الاهتمام بأدواره المستقبلية كونه قائمًا على صناعة منتج التدريس مع الاهتمام بنمط البحوث النوعية من خلال التعريف بهذا النوع من البحوث وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إجراءاته، وعقد لقاءات وندوات وبرامج تدريبية لإكساب مهارات التخطيط التربوي لدى قادة المدارس لتحقيق برنامج التحول الوطني، وكذلك تطوير المناهج الدراسية في المملكة وَفق متطلبات مكونات المنهج الدراسي المنبثقة من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة.

//انتهى //

17:22ت م

0187



المدينة المنورة ٠٢ شعبان 1440 هـ الموافق ٠٨ إبريل 2019 م واسأوصى الملتقى التربوي الأول والذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين، بتفعيل دور التربية الإسلامية القائمة على العقيدة الصحيحة لحماية أمن الوطن والإسهام في جوانب التنمية المتعددة وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020، مع رفع أداء الموارد البشرية والسعي نحو بناء قائد تربوي يمتلك المهارات والقدرات التي تجعله قادرًا على أداء دوره بفاعلية وكفاءة لتحقيق إستراتيجية التحول الوطني.ودعا الملتقى بمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين التربويين والأكاديميين إلى تنمية مهارات القرن (21) لدى طلاب الجامعات السعودية للإسهام في تحقيق إستراتيجية التحول الوطني ورؤية المملكة، وإلى استخدام أسلوب السيناريو الإصلاحي والجذري في بناء المحتوى المعرفي للمناهج الدراسية.وشدد الملتقى الذي اختتم نهاية الأسبوع الماضي وأقيم بعنوان :(المتطلبات التربوية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020) على العناية بترسيخ القيم لدى طلاب التعليم العالي من خلال الأساليب التربوية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والسعي نحو ترسيخ قيم الوسطية لدى الطلاب من خلال المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تنوع أنماط التقويم بالجامعات من خلال استخدام أنماط الاختبار البديل ونشر ثقافة التقويم البديل عمليًا ونظريًا.وأكد المشاركون في الملتقى الذي شهد أربع جلسات تضمنت أربع عشرة ورقة علمية، على رفع كفاءة المعلم من خلال الاهتمام بأدواره المستقبلية كونه قائمًا على صناعة منتج التدريس مع الاهتمام بنمط البحوث النوعية من خلال التعريف بهذا النوع من البحوث وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إجراءاته، وعقد لقاءات وندوات وبرامج تدريبية لإكساب مهارات التخطيط التربوي لدى قادة المدارس لتحقيق برنامج التحول الوطني، وكذلك تطوير المناهج الدراسية في المملكة وَفق متطلبات مكونات المنهج الدراسي المنبثقة من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة.//انتهى //17:22ت م0187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تختتم أعمال الملتقى التربوي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.