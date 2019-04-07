السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تستحدث عدداً من التخصصات الجديدة



حفر الباطن 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

استحدثت جامعة حفر الباطن عددا من التخصصات الجديدة للعام القادم في حفر الباطن وفروعها في الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني أن الجامعة ستستمر في السعي لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة العربية

وستقدم عدد من التخصصات للطالبات وهي بكالوريوس دكتور صيدلي، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني ، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات، وبكالوريوس العلوم في هندسة التصميم الداخلي ، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية- مسار الاتصالات والإلكترونيات، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال بحفر الباطن والكلية الجامعية في النعيرية والقرية العليا، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة في الخفجي وحفر الباطن، وبكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة في الكلية الجامعية في الخفجي والقرية العليا.

يذكر أن الجامعة أعلنت مؤخراً عن طرح مجموعة من الدبلومات المعتمدة والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية في تخصص الإرشاد الأسري "دبلوم عالي"، والمحاماة "دبلوم عالي"، والموارد البشرية "دبلوم عالي"، والسكرتارية والتحرير "دبلوم بعد الثانوي"، واللغة الإنجليزية "دبلوم بعد الثانوي".

// انتهى //

17:22ت م

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حفر الباطن 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واساستحدثت جامعة حفر الباطن عددا من التخصصات الجديدة للعام القادم في حفر الباطن وفروعها في الخفجي والنعيرية وقرية العليا.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني أن الجامعة ستستمر في السعي لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل بدعم مباشر من معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، حيث ستطلق مجموعة من التخصصات الجديدة للطلاب تتمثل في بكالوريوس العلوم في التمريض ، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني ، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات ، ودرجة المشاركة في تقنية الاشعاع الصناعي، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة.وستقدم عدد من التخصصات للطالبات وهي بكالوريوس دكتور صيدلي، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني ، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات، وبكالوريوس العلوم في هندسة التصميم الداخلي ، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية- مسار الاتصالات والإلكترونيات، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال بحفر الباطن والكلية الجامعية في النعيرية والقرية العليا، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة في الخفجي وحفر الباطن، وبكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة في الكلية الجامعية في الخفجي والقرية العليا.يذكر أن الجامعة أعلنت مؤخراً عن طرح مجموعة من الدبلومات المعتمدة والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية في تخصص الإرشاد الأسري "دبلوم عالي"، والمحاماة "دبلوم عالي"، والموارد البشرية "دبلوم عالي"، والسكرتارية والتحرير "دبلوم بعد الثانوي"، واللغة الإنجليزية "دبلوم بعد الثانوي".// انتهى //17:22ت م0186

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