السعودية اليوم / الشيخ السديس يوقع عقد تأمين السجاد الجديد للمسجد النبوي



المدينة المنورة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

وقع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, عقد تأمين السجاد الجديد الفاخر للمسجد النبوي, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

ويكفي السجاد الجديد لفرشة كاملًا في المسجد النبوي وسطحه, حيث بلغ عدد السجاد والمدات 20700, وأن المدة الزمنية للفرشة الواحدة من أربع إلى خمس سنوات, ويُعد السجاد من السجاد السعودي الفاخر ذو الجودة العالية وباللون الأخضر توحيداً للونه في الحرمين الشريفين وعلى أحسن مستوى وقد صنع بأيدي سعودية, و يتميز بمتانة صناعته وقوة السبك وجودة الخيوط وتحمل الاستخدام العالي.

ويتميز السجاد الجديد بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة يتم قراءتها بوسائل "rfid" التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وتقادمها وانتقال عهدتها وغيرها من الخدمات والمعلومات وستكون أول دفعة منها تفرش بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك القادم ان شاء الله , وكل سجادة تحتوي ثلاث صفوف ليؤدي المصلين عليها الصلاة بخشوع وراحة وطمأنينة.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما وحرصهما وتوجيهاتهما للارتقاء بالخدمات في الحرمين الشريفين, سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة, موصلًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة, ولسمو نائبه على ما يقدموه من خدمات جليله وجهود عظيمه لخدمة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

// انتهى //

17:18ت م

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