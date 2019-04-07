السعودية اليوم / أمير المدينة المنورة يجتمع مع وزير الخدمة المدنية



المدينة المنورة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, اجتماعاً مع معالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان, والوفد المرافق له, بحضور عدد من مسؤولي إمارة المنطقة للتعريف باللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن سلمان خلال الاجتماع أن هذا الاجتماع يأتي ضمن التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية, منوهاً بأهمية مثل هذه الاجتماعات في تذليل الصعوبات وتوضيح الأهداف والمهام المشتركة بين الجهات, معرباً عن شكره لمعالي وزير الخدمة المدنية والوفد المرافق له على ما قدموه من شرح مفصل عن اللائحة الجديدة للموارد البشرية، وما احتوته من محفزات تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية.

هذا وقد استعرض معالي وزير الخدمة المدنية خلال الاجتماع لائحة الموارد البشرية في صيغتها الجديدة, مبيناً أنها جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية.

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17:16ت م

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