السعودية اليوم / وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر تحتفل بتخرج طالباتها



وادي الدواسر 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أقيم أول أمس, حفل تخريج الدفعة السابعة من طالبات كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة وادي الدواسر , بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد .

وانطلق الحفل بالمسيرة الأكاديمية للخريجات, ثم ألقت الخريجة مزنه بنت مرزوق القرشي كلمة الخريجات أعربت فيها عن شكرها وتقديرها للجميع على دعمهم المستمر لبرامج الجامعة وتحفيزهم للطالبات.

من جهتها نوهت الدكتورة بشرى الحماد بما تلقاه وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر من دعم سخي من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، حاثةً الخريجات على الافتخار بما بذلنه من تعب مكنهن من الوصول إلى مرحلة الحصاد وقطف الثمار.

ثم ألقت الطالبة أفنان عبيد الدوسري من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التمريض كلمة حثت فيها الطالبات على مواصلة التعليم، واستغلال فرص التدريب والأعمال التطوعية, داعيةً الله أن يوفق الجميع.

إثر ذلك اُعلِنت النتيجة النهائية للخريجات، البالغ عددهن 503 خريجات من مختلف الكليات الثلاث، وتم تكريم الحاصلات على مراتب الشرف الأولى والثانية وجميع الخريجات من قبل وكيلة الجامعة.

// انتهى //

16:47ت م

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