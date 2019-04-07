السعودية اليوم / 1550 طالبًا وطالبة يتقدمون للالتحاق بدبلومات خدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية بالمدينة



المدينة المنورة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 أبريل 2019 م واس

كشفت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن تسجيل أكثر من 1550 طالبًا وطالبة في 21 دبلومًا للعام الجامعي 1440-1441هـ.

واوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي إن البرامج شهدت إقبالاً لافتًا رغم محدودية المقاعد، خصوصًا دبلومات المحاماة والإرشاد الأسري والأمن السيبراني وإدارة الموارد البشرية وإدارة مكاتب القيادات الإدارية والعلاقات العامة والأنظمة والتحرير والسكرتارية والأمن والسلامة, مشيرًا إلى تسجيل عدد كبير من المتقدمات لأول مرة في البرامج التي تتاح لهن في الجامعة الإسلامية.

واكد السلومي على أن ذلك يدل على جودة البرامج المتاحة وتوافقها مع رغبة الأبناء والبنات وتلبيتها لحاجة سوق العمل, منوهًا بالدعم والمتابعة التي تحظى بها عملية التسجيل من قبل مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي ووكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد عداس.

ودعا الدكتور السلومي الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية إلى المبادرة في تسجيل طلب القبول من خلال الموقع الالكتروني عن طريق الرابط:https://community.iu.edu.sa/ , مضيفًا بأن جميع الدبلومات مصنفة ومعتمدة من وزارة الخدمة المدينة.

//انتهى//

16:36ت م

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